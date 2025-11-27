PRESSEMITTEILUNG
Im Rahmen der internationalen Expansionsstrategie beteiligte sich Bikeleasing zum 30. September 2025 mit einer Minderheitsbeteiligung am US-Unternehmen Ridepanda und sieht darin die Möglichkeit, wertvolle Synergien zu schaffen und die Erfahrungen aus dem Geschäftsmodell der Bikeleasing in den USA einzubringen. Ridepanda.com ist eine digitale Plattform, die Arbeitgebern in den USA ermöglicht, ihren Angestellten Fahrräder, E-Bikes und E-Scooter als Mitarbeiter-Benefit anzubieten, womit das Geschäftsmodell ideal zur strategischen Ausrichtung von Bikeleasing passt. Ridepanda konnte in den vergangenen Jahren bereits eine attraktive Kundenbasis gewinnen, darunter Amazon, Google oder auch OpenAI.
Starke Positionierung von IHSE im Bereich Government & Defense
Das Segment Security Technologies (IHSE) gewährleistet mit ihrer leistungsfähigen und zuverlässigen KVM-Technologie hoch sichere Datenübertragung auf hohem Leistungsniveau in mission-critical Anwendungsbereichen. Durch die Erfüllung von kritischen Sicherheitsstandards und Zertifizierung dieser, profitiert IHSE seit dem vergangenen Jahr von einem stark wachsenden Geschäft im Bereich Government & Defense, der in den ersten neun Monaten 2025 bereits ca. 45% des Gruppenumsatzes ausmachte.
Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt - Wachstum der Umsatzerlöse auf € 225 Mio. bis € 235 Mio. bei einem bereinigten EBITDA von € 50 Mio. bis € 55 Mio. erwartet
Brockhaus Technologies erwartet im Geschäftsjahr 2025 unverändert Umsatzerlöse zwischen € 225 Mio. und € 235 Mio., was einem soliden organischen Wachstum zwischen +10% und +15% gegenüber dem Geschäftsjahr 2024 entspricht. Für das bereinigte EBITDA plant der Konzern für das Geschäftsjahr 2025 mit einem Wert zwischen € 50 Mio. und € 55 Mio.
