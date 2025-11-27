Im Rahmen des RuMaS Express-Service erhalten Abonnenten nicht nur klassische Aktientipps zu einzelnen Basiswerten, sondern auch gezielte Vorschläge für sogenannte Hebelprodukte. Diese ermöglichen es, bereits mit einem vergleichsweise geringen Kapitaleinsatz potenziell hohe Gewinne zu erzielen. Dennoch ist es entscheidend, dass die Abonnenten ihre Investitionssumme sorgfältig an das eigene Budget anpassen und - insbesondere im Zweifelsfall - nur mit ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.