Viele Sparer haben in den vergangenen Jahren die Enttäuschung erlebt, dass ihr Erspartes kaum noch Zinsen abwirft. Auch die zuletzt leicht angehobenen Zinssätze reichen nicht aus, um die stetigen Kaufkraftverluste infolge der Inflation auszugleichen. Die Situation hat sich durch die gestiegene Inflation sogar weiter verschärft, sodass ein Ende der Verluste derzeit nicht absehbar ist.Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Menschen, vom reinen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.