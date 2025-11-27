Viele Sparer haben in den vergangenen Jahren die Enttäuschung erlebt, dass ihr Erspartes kaum noch Zinsen abwirft. Auch die zuletzt leicht angehobenen Zinssätze reichen nicht aus, um die stetigen Kaufkraftverluste infolge der Inflation auszugleichen. Die Situation hat sich durch die gestiegene Inflation sogar weiter verschärft, sodass ein Ende der Verluste derzeit nicht absehbar ist.Aus diesem Grund entscheiden sich immer mehr Menschen, vom reinen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS