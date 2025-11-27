Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 27 novembre/November 2025) - Graycliff Exploration Limited has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every four (4) pre-consolidated common shares.

As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 4,402,460 common shares.

The name and symbol will not change.

Please note that all open orders will be canceled at the close of business on November 28, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

_________________________________

Graycliff Exploration Limited a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque quatre (4) actions ordinaires pré-consolidées.

En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 4 402 460 actions ordinaires.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 28 novembre 2025. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.

Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: Le 1 DEC 2025 Record Date/Date d'Enregistrement: Le 1 DEC 2025 Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: Le 1 DEC 2025 Symbol/Symbole: GRAY NEW/NOUVEAU CUSIP: 38940L 30 4 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 38940L 30 4 8 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 38940L205/CA38940L2057

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)