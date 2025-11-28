Sicherheitsindustrie im Boom: Wie Harvest Technology, EOS und Hensoldt vom globalen Defence-Trend profitieren

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Harvest Technology Group. (ISIN: AU0000082422)

Weltweit steigende Verteidigungsausgaben, neue Einsatzanforderungen und die zunehmende Digitalisierung sicherheitskritischer Systeme verändern die internationale Sicherheits- und Defence-Tech-Landschaft. Gefragt sind Lösungen, die sichere Kommunikation, autonome Bedrohungsabwehr und robuste Sensorik in vernetzten Einsatzumgebungen ermöglichen. Unternehmen wie Harvest Technology, EOS und Hensoldt bedienen unterschiedliche, aber jeweils zentrale Segmente dieser Entwicklung.

Harvest Technology: Hochsichere Kommunikationslösungen für kritische Einsatzumgebungen

Harvest Technology entwickelt Plattformen für latenzarme, stark bandbreitenoptimierte Übertragung von Video-, Audio- und Sensordaten - selbst dort, wo konventionelle Kommunikationssysteme schnell an Leistungsgrenzen stoßen. Das ASX-notierte Unternehmen (WKN A3EEK1, ISIN AU0000082422) setzt auf modulare, softwarebasierte Technologien, die sich in industrielle, maritime, behördliche und sicherheitsrelevante Umgebungen integrieren lassen. Die Fähigkeit, Datenströme in Echtzeit zuverlässig zu übertragen, gewinnt insbesondere in vernetzten Einsatzarchitekturen zunehmend an Bedeutung - etwa bei Fernoperationen, autonomen Plattformen oder sicherheitskritischen Infrastrukturen.

EOS: Laserbasierte Drohnenabwehr stärkt internationale Nachfrage

Electro Optic Systems (EOS) zählt zu Australiens führenden Anbietern optoelektronischer und sicherheitstechnischer Lösungen. Mit der Entwicklung laserbasierter Systeme zur Drohnenabwehr hat sich das Unternehmen als Technologietreiber positioniert.

Jüngst erhielt EOS (WKN: 580850, ISIN: AU000000EOS8?) einen Auftrag über rund 125 Millionen AUD von einem NATO-Mitgliedstaat. Kern des Auftrags ist ein laserbasiertes Abwehrsystem, das präzise und energieeffizient gegen unbemannte Bedrohungen vorgehen kann. Die Technologie adressiert zentrale Anforderungen moderner Sicherheitsarchitekturen:

präzise, sensorbasierte Zielerfassung

schnelle Reaktionszeiten bei komplexen Drohnenmustern

Integration in bestehende Kommando- und Kontrollsysteme

Der Auftrag unterstreicht die wachsende Bedeutung energiebasierter Schutztechnologien im globalen Sicherheitsmarkt.

Hensoldt: Europäische Sensorik für moderne Einsatzstrukturen

Hensoldt gehört zu den führenden europäischen Anbietern hochentwickelter Sensorik, Aufklärungstechnik und Optronik. Das Unternehmen deckt Bereiche wie Radar, elektronische Kampfführung, Frühwarnsysteme und Kommunikationsüberwachung ab. Die Hensoldt AG (WKN HAG000, ISIN DE000HAG0005) profitiert insbesondere von europäischen Modernisierungsprogrammen, die verstärkt auf digitale Interoperabilität setzen. Mit zunehmender Komplexität moderner Einsatzumgebungen steigt der Bedarf an präziser Datenerfassung, Situational Awareness und resilienten Aufklärungssystemen - Bereiche, in denen Hensoldt eine Schlüsselrolle spielt.

Defence-Tech: Ein Markt mit strukturellem Rückenwind

Die Nachfrage nach sicheren Kommunikationssystemen, energiegestützten Abwehrlösungen und hochentwickelter Sensorik wächst weltweit weiter an. Während die geopolitische Lage für strukturellen Rückenwind sorgt, wird technologische Spezialisierung zunehmend zum entscheidenden Differenzierungsmerkmal im globalen Sicherheitsmarkt. Harvest Technology, EOS und Hensoldt bedienen jeweils unterschiedliche, aber strategisch relevante Teilsegmente dieses Trends.

Quellen:

https://stockhead.com.au/tech/defence-dollars-are-surging-and-asx-companies-like-harvest-tech-are-plugged-in



---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Harvest Technology oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Harvest Technology" oder "Nebenwerte".



Harvest Technology Group

ISIN: AU0000082422

https://harvest.technology

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Harvest Technology existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Harvest Technology. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Harvest Technology können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Harvest Technology einsehen: https://harvest.technology/investors/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Harvest Technology vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

The post Sicherheitsindustrie im Boom: Wie Harvest Technology, EOS und Hensoldt vom globalen Defence-Trend profitieren appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU000000EOS8,AU0000082422,DE000HAG0005