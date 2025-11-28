Die Aktien der Rüstungsunternehmen um Rheinmetall & Co bleiben weiter im Blickfeld. Am Donnerstag hat die Aktie von Rheinmetall nach der Korrektur zuletzt wieder zulegen können. Als viertstärkster wert des Tages im DAX ist das Papier aus dem Handel gegangen. Im Blickfeld bleiben die Entwicklungen im Russland-Ukraine-Krieg.Wolodymyr Selenskyj kündigt für die kommende Woche Spitzengespräche über ein mögliches Kriegsende an. Details nennt der ukrainische Präsident nicht, betont aber, dass in Kiew "ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär