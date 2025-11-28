Die überraschende Kooperation zwischen Google und Meta bei KI-Chips hat dem Nvidia-Kurs eine Schlagseite verpasst. Doch laut Analyst Daniel Ives von Wedbush bleibt Nvidia trotzdem der dominante Player im KI-Zeitalter. Was ihn da so sicher macht. Trotz wachsender Konkurrenz bei KI-Chips durch Google, Broadcom und AMD sieht Wedbush-Analyst Daniel Ives keinerlei Gefahr für die Vormachtstellung von Nvidia im Markt. Berichte, wonach Meta Milliarden in ...

