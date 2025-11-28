Dottikon - Dottikon ES ist im ersten Halbjahr 2025/26 markant gewachsen und hat auch den Gewinn kräftig gesteigert. Der Aargauer Pharmazulieferer rechnet nach der Inbetriebnahme neuer Anlagen auch im laufenden Jahr mit weiterem Wachstum. Wie Dottikon ES am Freitag mitteilte, stieg der Umsatz in dem per Ende September abgeschlossenen Geschäftshalbjahr um fast 25 Prozent auf 196,1 Millionen Franken. Das Wachstum war laut Mitteilung bezüglich Produkten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.