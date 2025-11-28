Zürich - Die reichsten Schweizer Personen und Familien haben im laufenden Jahr noch mehr Vermögen angehäuft. Der Besitz der 300 reichsten Personen und Familien stieg 2025 um 2,2 Prozent auf einen Rekordwert von gut 850 Milliarden Franken, wie Daten der Zeitschrift «Bilanz» zeigen. Damit sind die Vermögen nach einem leichten Rücksetzer kurz nach der Corona-Krise das dritte Jahr in Folge klar gestiegen, wie der am Freitag publizierten «Bilanz» zu entnehmen ...

