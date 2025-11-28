Der DAX hat in dieser Woche bislang vier Tage in Folge zulegen können. Am Donnerstag ging er mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent auf 23.767,96 Zählern aus dem Handel. Zum Start in den Freitag könnte er noch ein paar Punkte drauflegen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen auf 23.777 Punkte. Damit würde der DAX auf ein dreiprozentiges Wochenplus zusteuern. Die Performance im November liegt allerdings noch leicht im Minus.Im Blickfeld bleiben weiterhin die Entwicklungen rund ...

