Bern - Bei der Bundesanwaltschaft sind im Zusammenhang mit dem Treffen zwischen Schweizer Unternehmern und US-Präsident Donald Trump drei Strafanzeigen eingegangen. Mitglieder der Grünen und der Juso fordern gemäss Medienberichten eine strafrechtliche Untersuchung von «Team Switzerland». Die Bundesanwaltschaft bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass im Zusammenhang mit dem Treffen von Anfang November drei Strafanzeigen gegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab