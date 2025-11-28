Die Alzheimer-Forschung musste in den zurückliegenden Tagen gleich zwei Rückschläge hinnehmen. Semaglutid von Novo Nordisk konnte nicht die gewünschte Wirkung bei der neurodegenerativen Erkrankung entfalten. Wenige Tage zuvor erlitt auch Johnson & Johnson einen Forschungsrückschlag bei der Alzheimer-Krankheit.Vor einer Woche gab der US-Gigant bekannt, dass die Autonomy-Studie mit dem Hoffnungsträger Posdinemab eingestellt wurde. Die Entscheidung folgte laut Johnson & Johnson auf eine planmäßige ...

