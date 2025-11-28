Zürich - Das Teilvermögen «Swiss» der Streetbox Real Estate SICAV schliesst sein Halbjahresergebnis per 30. September 2025 mit einem soliden Resultat ab. Die Leerstandsquote ist im Berichtszeitraum deutlich gesunken (-45.13%) und liegt nun mit 2.48% auf einem historisch niedrigen Niveau. Das Teilvermögen weist eine steigende Anlagerendite von 5.78% über zwölf Monate aus. Im ersten Halbjahr 2025 steigen die Mieteinnahmen um 3.25% gegenüber dem 30. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab