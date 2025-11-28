Dübendorf - Neue HUAWEI eKit-Lösungen beschleunigen die digitale Transformation von kleinen und mittleren Unternehmen mit neuen «4+10+N»-Intelligenzlösungen. Der ICT-Anbieter Huawei hat seine neuesten Intelligenzlösungen für KMU vorgestellt. Die Präsentation fand im Rahmen des HUAWEI eKit European Autumn Launch 2025 statt. Die Veranstaltung stand unter dem Motto «Together for Growth, All Intelligence». Michael Ma, Vice President von Huawei und President ...

