Alphabet galt als Verlierer des KI-Booms, doch das Blatt wendet sich: Meta testet angeblich Googles KI-Chips - und mit Investoren wie Warren Buffett und Cathie Wood an Bord rückt Alphabet in den Fokus der Märkte.Die KI-Rallye bekommt einen neuen Spitzenreiter: Alphabet. Ausgerechnet der Konzern, der zu Beginn des KI-Booms als möglicher Verlierer galt, schiebt sich mit voller Kraft an Nvidia und den anderen Big-Techs vorbei - und sorgt an der Wall Street für ein neues Kräfteverhältnis. Seit Jahresbeginn bis zum Mittwochsschlusskurs an der Nasdaq führt Alphabet mit einem Kursplus von 68,01 Prozent klar das Feld der KI-Aktien an. Dahinter folgt Nvidia mit +30,33 Prozent. Microsoft legte +15,99
