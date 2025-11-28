Hannover - Der grüne Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay, fordert seine Partei auf, den an diesem Freitag beginnenden Parteitag in der niedersächsischen Landeshauptstadt zu nutzen, um sich inhaltlich und strategisch neu auszurichten.



"Wir müssen bei dem Parteitag die Themen, die Deutschland derzeit bewegen, diskutieren und gemeinsam bewerten", sagte Onay dem "Tagesspiegel". Genauso wichtig sei es, "dass wir nach der Regierungszeit daran arbeiten, unsere Rolle in der Opposition zu finden".



Zugleich kritisiert er, dass sich die Grünen zuweilen verzettelten. "Deutschland wartet nicht darauf, dass wir über Homöopathie diskutieren", sagt Onay zu einem umstrittenen Antrag auf dem Parteitag. Es sei gut, dass die Grünen weiter innovative Wege und Mehrheiten für mehr Klimaschutz suchten, sagte Onay weiter. Alle anderen Parteien drückten sich da gerade um Lösungen.





