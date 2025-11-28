Zürich - Riverkin, ein Schweizer Startup, das sich auf die Echtzeitüberwachung von Süsswasser konzentriert, hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 1,7 Millionen Schweizer Franken abgeschlossen, um den Einsatz bei Early Adopters auszuweiten und sein Wasser-Daten-Ökosystem zu stärken. Das Spin-off der ETH Zürich, entwickelt Sensoren mit extrem geringem Stromverbrauch und Vorhersagesoftware, die Industrie und Behörden dabei helfen sollen, Wasserressourcen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
