Winterthur - Der Entrepreneur Club Winterthur (ECW) übergibt die Startup Nights - einschliesslich des gesamten Teams - per 2026 vollständig an die Swiss Startup Association (SSA). Nach dem erfolgreichen Co-Hosting 2025 wird das Event unter dem Dach der SSA national weiterentwickelt und noch stärker im Schweizer Startup-Ökosystem verankert. Die Startup Nights wurden 2017 vom Entrepreneur Club Winterthur ins Leben gerufen - initiiert und massgeblich ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.