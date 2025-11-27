Anzeige
Mehr »
Freitag, 28.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Internationale Expansion geplant: Medizintechnik aus dem Weltraum!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 918634 | ISIN: FI0009800205 | Ticker-Symbol: ILL
Berlin
28.11.25 | 08:07
3,700 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
ILKKA OYJ Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ILKKA OYJ 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
3,6503,70010:23
GlobeNewswire
27.11.2025 17:01 Uhr
14 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Lift of Suspension in Ilkka Oyj at XHEL

2025-11-27T16:00:36Z

Lifting of Suspension
At Trading Venue XHEL
Ended on:
2025-11-27T15:50:00Z
Ongoing: False
Comments: Nasdaq Helsinki has decided to
lift the suspension in all shares and related instruments of the issuer. All
order books have been flushed. Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance,
survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260.

Issuer: Ilkka Oyj, LEI:
743700KMZL7E8PLI5X73
Instrument: ILKKA1 FI0009800197
Instrument: ILKKA2
FI0009800205

The Financial Supervisory Authority for XHEL has been notified
© 2025 GlobeNewswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.