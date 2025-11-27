Lift of Suspension in Ilkka Oyj at XHEL

2025-11-27T16:00:36Z Lifting of Suspension At Trading Venue XHEL Ended on: 2025-11-27T15:50:00Z Ongoing: False Comments: Nasdaq Helsinki has decided to lift the suspension in all shares and related instruments of the issuer. All order books have been flushed. Nasdaq Helsinki Oy, Issuer Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260. Issuer: Ilkka Oyj, LEI: 743700KMZL7E8PLI5X73 Instrument: ILKKA1 FI0009800197 Instrument: ILKKA2 FI0009800205 The Financial Supervisory Authority for XHEL has been notified
© 2025 GlobeNewswire