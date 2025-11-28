Mitteilung der LR Health & Beauty SE:

LR Health & Beauty SE veröffentlicht finale Zahlen zum dritten Quartal 2025

- Vorläufige Zahlen für Q3/9M 2025 bestätigt: Umsatz nach 9M 2025 bei 208,8 Mio. EUR, EBITDA reported bei 16,3 Mio. EUR - Fokus auf Initiativen zur Optimierung der Geschäftsprozesse und nachhaltigen Verbesserung der Kapital- und Finanzierungsstruktur- Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes digitales Social-Commerce-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und ...

