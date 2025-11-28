Datum der Anmeldung:
25.11.2025
Aktenzeichen:
B7-103/25
Unternehmen:
Republik Frankreich, Paris (FRA); mittelbarer Anteilserwerb an und Kontrollerwerb über das Advanced-Computing-Geschäft von Atos SE, Bezons (FRA)
Produktmärkte:
Hochleistungsrechner, IT-Lösungen, Künstliche Intelligenz (KI), Quantencomputing
