Bülach - Nach der Schliessung der Glasproduktion in St-Prex vollzieht Vetropack den nächsten Schritt. Auf Ende Februar 2026 werde auch die Altglasaufbereitung am Waadtländer Standort eingestellt, teilte Unternehmen mit Sitz in Bülach ZH am Freitag in einem Communiqué mit. Dies sei der abschliessende Schritt zur Schliessung des Standorts St-Prex: «Ohne eine direkt angeschlossene Glasproduktion ist der Weiterbetrieb der Anlage langfristig weder ökonomisch ...

