Zürich - Im November legt das KOF Konjunkturbarometer leicht zu. Damit steigt es den dritten Monat in Folge und hält sich wiederholt über dem mittelfristigen Durchschnittswert. Die Konjunkturaussichten zeigen sich stabil. Das KOF Konjunkturbarometer steigt im November um 0.2 Punkte auf einen Wert von 101.7 Zählern (nach revidierten 101.5 im Vormonat). Die positiven Entwicklungen spiegeln sich insbesondere in den nachfrageseitig eingehenden Indikatorenbündeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab