Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenig Impulse für das Marktgeschehen haben gestern die EWU-Geldmengenzahlen mit sich gebracht und wegen des US-Feiertages blieben solche auch mit Blick in die USA aus, so die Analysten der Helaba.Ob sich das heute mit den anstehenden Preiszahlen in Ländern der Eurozone ändere, sei fraglich. Alles in allem liege die Teuerung in der Eurozone auf einem Niveau, das es der EZB ermögliche, in der abwartenden Haltung zu verharren. Mit größeren Überraschungen würden die Analysten nicht rechnen, und so würden die Zinserwartungen bezüglich der EZB wohl weder forciert noch gedämpft. ...

