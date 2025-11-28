Der japanische Autobauer Toyota hat strategische Partnerschaften mit einer Reihe von Energieversorgern in Europa geschlossen, um intelligente Energielösungen für das Laden von E-Autos und Plug-in-Hybriden anzubieten. Dabei geht es auch um Vehicle-to-Grid (V2G). Dabei soll es sich um Lösungen für das Laden zu Hause, am Arbeitsplatz und unterwegs handeln, wie Toyota mitteilt. "Diese Kooperationen zielen darauf ab, ein einzigartiges Wertangebot schaffen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net