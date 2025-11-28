9-Monatszahlen deutlich verbessert

Die HÖRMANN Industries GmbH (Anleihe 2023/28; 50 Mio. Euro; 7% p.a.; ISIN: NO0012938325) hat ihren Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2025 vorgelegt und verzeichnet trotz eines herausfordernden Marktumfelds eine positive Geschäftsentwicklung. Der Umsatz stieg um 3,2 % auf 502,8 Mio. Euro (Vorjahr: 487,2 Mio. Euro). Das EBITDA legte deutlich auf 32,4 Mio. Euro zu (Vorjahr: 13,0 Mio. Euro), das EBIT verbesserte sich auf 22,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3,1 Mio. Euro). Der Auftragsbestand blieb mit 602,5 Mio. Euro stabil, während der Auftragseingang aufgrund anhaltender Investitionszurückhaltung in der Industrie um 5,7 % auf 514,5 Mio. Euro zurückging.

Dank einer starken Nachfrage im dritten Quartal, einem verbesserten Produktmix und striktem Kostenmanagement hebt das Unternehmen seine Ergebnisprognose für 2025 an. Erwartet wird nun ein EBIT zwischen 27 und 29 Mio. ...

