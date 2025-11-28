© Foto: Fabian Strauch - dpaRWE stellt erste leerstehende Häuser nahe des Braunkohletagebaus Garzweiler zum Verkauf. Die Aktie glänzt mit starkem Jahresplus und zahlreichen Kaufempfehlungen.In den fünf Dörfern nahe des Braunkohletagebaus Garzweiler, die vor dem Abriss gerettet wurden, hat der Verkauf leerstehender Häuser begonnen. Wie das nordrhein-westfälische Bauministerium mitteilte, sind die ersten Angebote - 25 Objekte aus dem Portfolio von RWE Power AG, der Tochtergesellschaft des RWE-Konzerns - nun auf Online-Immobilienportalen öffentlich zugänglich. In den nordrhein-westfälischen Ortschaften Keyenberg, Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berverath, die zur Stadt Erkelenz gehören,sind über 500 Gebäude im …Den vollständigen Artikel lesen
© 2025 wallstreetONLINE