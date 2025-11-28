Die Aktie des Bochumer Wohnungskonzerns Vonovia könnte Analystenschätzungen zufolge deutlich höhere Kurse erreichen, als der Markt aktuell widerspiegelt. Der durchschnittliche Zielkurs der Analysten rangiert weiterhin klar oberhalb des aktuellen Niveaus. DER AKTIONÄR zeigt, wie viel genau sie der Aktie aktuell zutrauen.Laut aktuellen Konsensdaten liegt der mittlere Zielpreis für die Vonovia-Aktie bei 34,67 Euro. Andere Quellen greifen auf 34,68 Euro zurück, was einem Upside-Potenzial von 32 Prozent ...

