Unterföhring (ots) -- Staffel 4 der HBO Drama-Serie "Industry" (https://www.sky.de/serien/industry) ab 12. Januar auf Sky und WOW abrufbar und ab 12. Januar um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic- Eine Serie von Mickey Down & Konrad Kay mit Myha'la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia und Kal Penn- Bilder hier (https://app.mediasilo.com/review/69282f65f697f620c0fa8091) verfügbarUnterföhring 28. November 2025 - Die vierte Staffel der von Kritikern hochgelobten HBO Serie "Industry" (https://www.sky.de/serien/industry) startet im Januar bei Sky und WOW. Die achtteilige Drama-Serie ist mit jeweils einer neuen Folge wöchentlich ab 12. Januar abrufbar.Über "Industry" Staffel 4:Harper (Myha'la) und Yasmin (Marisa Abela) sind auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und leben das Leben, das sie sich als Absolventinnen der Pierpoint University vorgenommen hatten. Als jedoch ein vielbeachteter Fintech-Star die Londoner Szene erobert, geraten sie in ein riskantes, globales Katz-und-Maus-Spiel. Während Yasmin ihre Beziehung zum Tech-Gründer Sir Henry Muck (Kit Harington) auslotet wird Harper zunehmend in den Bann der rätselhaften Führungskraft Whitney Halberstram (Max Minghella) gezogen. Unter dem Druck von Geld, Macht und dem unstillbaren Drang, an die Spitze zu gelangen, beginnt ihre fragile Freundschaft zugleich zu zerbrechen - und neu zu entflammen.Zum Cast von "Industry" Staffel 4 gehören Myha'la, Marisa Abela, Kit Harington, Ken Leung, Max Minghella, Miriam Petche, Sagar Radia, Toheeb Jimoh, Charlie Heaton, Amy James-Kelly, Roger Barclay, Andrew Havill, Kiernan Shipka, Kal Penn, Jack Farthing, Stephen Campbell Moore, Claire Forlani, and Edward Holcroft."Industry" wurde von Mickey Down und Konrad Kay entwickelt, geschrieben und produziert. Die Serie ist eine Bad Wolf Production für HBO/BBC und wird von Jane Tranter, Kate Crowther und Ryan Rasmussen für Bad Wolf, Kathleen McCaffrey für Little Gems und Rebecca Ferguson für BBC produziert. Zu den Regisseuren gehören Mickey Down und Konrad Kay, Michelle Savill und Luke Snellin.Ausstrahlung:Die vierte Staffel der Drama-Serie "Industry" startet am 12. Januar auf Sky und dem Streaming-Service WOW mit einer neuen Folge wöchentlich. Auf Sky Atlantic sind die neuen Folgen immer montags um 20.15 Uhr zu sehen. Die zweite und dritte Staffel von "Industry" sind ebenfalls mit Sky und WOW abrufbar.Material:Bilder hier (https://app.mediasilo.com/review/69282f65f697f620c0fa8091) verfügbarÜber WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, preisgekrönte Highlight-Serien von NBCUniversal, Sony, HBO oder Sky Originals Weitere Informationen unter wowtv.deÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas SchöffnerContent PRThomas.schoeffner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: https://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6168112