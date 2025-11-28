Bechtle hat seine Rahmenvereinbarungen mit ProVitako, der zentralen Beschaffungsstelle für kommunale IT-Anbieter in Deutschland, erneuert und ausgeweitet. Die Vereinbarungen betreffen Netzwerk- und Serverlösungen von Hewlett Packard (HPE) im Wert von bis zu 501 Millionen Euro. Die einjährigen Verträge, die bis zu dreimal verlängerbar sind, deuten auf potenzielle jährliche Umsätze von rund 125 Millionen Euro hin. Dies stellt einen starken Anstieg im Vergleich zum zuvor geschätzten Rahmenvolumen von insgesamt 150 Millionen Euro dar und reflektiert die wachsende Digitalisierungsnachfrage unter deutschen Kommunen. Der Deal stärkt Bechtles solide Position im öffentlichen Sektor, der etwa ein Viertel zum EBT des Gesamtjahres beiträgt. Da im vierten Quartal mit einem stärkeren Ausschreibungsaufkommen zu rechnen ist, bestätigen wir unser Kursziel von 48,00 Euro sowie unsere BUY-Empfehlung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/bechtle-ag





© 2025 mwb research