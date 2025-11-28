Mit Abschluss des Forschungsprojektes H2Giga liegen Ergebnisse vor, um Elektrolyseure künftig automatisiert in Massen produzieren zu können. Das beteiligte Fraunhofer Institut IPA hat Methoden robotergestützter Produktion entwickelt und Lösungen für einen reduzierten Edelmetallbedarf. Die Massenproduktion von Elektrolyseuren steht in Deutschland und Europa vor der Tür. Zumindest wenn es um die produktionstechnischen Voraussetzungen geht. Denn das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
