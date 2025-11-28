Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) hat eine Unternehmensanleihe (ISIN XS3233499089/ WKN A460DH) mit einem Volumen von bis zu 500 Millionen Euro emittiert, so die Börse Stuttgart.Der jährliche Kupon betrage 3,250%, ausgeschüttet jeweils im November. Die Anleihe laufe bis zum 24. November 2030, die erste Kuponzahlung erfolge am 24. November 2026. Die Mindeststückelung sei 1.000 Euro. Aktuell werde das Papier mit 100% (Stand: 26.11.2025) bewertet. Der Emittent könne ab dem 24. August 2030 zu 100% zurückzahlen, daneben seien vorzeitige Sonderkündigungen im Falle steuerlicher Entwicklungen oder bei Clean-up-Call vorgesehen. Moody's vergebe für Fresenius Medical Care das Rating Baa3. (Bonds weekly Ausgabe vom 27.11.2025) (28.11.2025/alc/n/a) ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.