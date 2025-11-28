© Foto: Peter Kneffel/dpa

Die Aktie des deutschen Chip-Champion zieht am Freitag in einem schwachen Gesamtmarktumfeld davon. Analysten glauben, dass der DAX-Konzern in den Rechenzentren der Zukunft unverzichtbar sein wird.Infineon könnte laut einem neuen Jefferies-Bericht in den Mittelpunkt der nächsten KI-Wachstumswelle rücken. Die Analysten bestätigen am Freitag ihre Kaufempfehlung und sehen den fairen Wert bei 48 Euro - ein Plus von 33 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs von 36 Euro. Der Grund: Die Energiearchitektur moderner KI-Rechenzentren verändert sich rasant - und Infineon sitze genau an den profitabelsten Schnittstellen, schreibt Analyst Janardan Menon. Die Infineon-Aktie springt prompt an und setzt sich …