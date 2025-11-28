Bern - Die Schweiz und die USA haben sich nach Aussage des Unternehmers Alfred Gantner schon im vergangenen Mai auf eine Zollvereinbarung geeinigt. Damals hätte der Zollsatz demnach 10 Prozent betragen. Die langen Entscheidungsprozesse in der Schweiz hätten damals aber eine Finalisierung des Deals verhindert. Er wisse von amerikanischer Seite, dass die Direktorin des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco), Helene Budliger Artieda, damals einen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.