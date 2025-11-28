FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.11.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 11 (13) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS UNITE GROUP PRICE TARGET TO 615 (725) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1200 (1400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS EVOKE TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 33 (95) PENCE - BERENBERG CUTS GLOBALDATA PRICE TARGET TO 170 (260) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ZEGONA PRICE TARGET TO 1600 (1350) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES EASYJET TO 'OUTPERFORM' (MARKET-PERFORM) - PRICE TARGET 560 (520) PENCE - CITIGROUP RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4850 (4450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS TARGET TO 8340 PENCE; 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 550 (450) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 1790 (1840) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 4900 (4400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PRICE TARGET TO 8340 (8120) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 3000 (2900) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS CENTRICA PRICE TARGET TO 198 (200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 230 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 17 (16) PENCE - 'SELL' - JPMORGAN CUTS BURBERRY TO 'UNDERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 950 (850) PENCE - JPMORGAN RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 2250 (1860) PENCE - JPMORGAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 71 (62) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - RPT/BERNSTEIN CUTS WHITBREAD TO 'UNDERPERFORM' (OP) - PRICE TARGET 2500 (3600) PENCE - RPT/EXANE BNP REINITIATES HALMA WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3950 PENCE - RPT/EXANE BNP REINITIATES IMI PLC WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 3100 PENCE - RPT/EXANE BNP REINITIATES ROTORK WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 370 PENCE - RPT/EXANE BNP REINITIATES SMITHS GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 3000 PENCE - RPT/EXANE BNP REINITIATES SPIRAX WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 7250 PENCE - RPT/EXANE BNP REINITIATES VESUVIUS WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 385 PENCE - RPT/EXANE BNP REINITIATES WEIR GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 3450 PENCE - UBS CUTS DOMINO'S PIZZA TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 190 (270) PENCE
- CITIGROUP CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 880 (924) PENCE - 'BUY'
