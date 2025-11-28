Ab Montag, den 1. Dezember 2025, gilt in Deutschland die erste Produktnorm für Balkonkraftwerke. Sie stellt sicher, dass Nutzende ihre PV-Geräte bis 960 Watt einfach über einen Schuko-Stecker an das Netz anschließen können. Am 1. Dezember 2025 gilt die weltweit erste Produktnorm für Steckersolargeräte. Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) hat die Norm veröffentlicht. Wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH) mitteilte, stelle sie klar, dass Balkonkraftwerke bis zu einer Spitzenleistung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.