Ab Montag, den 1. Dezember 2025, gilt in Deutschland die erste Produktnorm für Balkonkraftwerke. Sie stellt sicher, dass Nutzende ihre PV-Geräte bis 960 Watt einfach über einen Schuko-Stecker an das Netz anschließen können. Am 1. Dezember 2025 gilt die weltweit erste Produktnorm für Steckersolargeräte. Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) hat die Norm veröffentlicht. Wie die Deutsche Umwelthilfe (DUH) mitteilte, stelle sie klar, dass Balkonkraftwerke bis zu einer Spitzenleistung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
