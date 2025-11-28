GAUTENG, SÜDAFRIKA -Media OutReach Newswire - 28. November 2025 - Die City of Ekurhuleni (COE) in der Provinz Gauteng, Südafrika, gilt weithin als eine der am stärksten urbanisierten (97%) und industriell am weitesten entwickelten wirtschaftlichen Kernzonen.
Wi-Fi Shield schützt das Campus-Netzwerk: Funksignale sind abhörempfindlich. Daher hat Huawei die innovative Wi-Fi Shield-Technologie entwickelt. Der Access Point (AP) erkennt den genauen Standort des Zielnutzers. Bei der Übertragung der Paketdaten sendet er gleichzeitig ein zufällig erzeugtes Störsignal aus.
Außerhalb des Zielorts besteht das Störsignal jedoch weiter, so dass Unbefugte keine gültigen Paketdaten extrahieren können.
Im Einklang mit spezifischen Anwendungsanforderungen hat die Energieversorgungszentrale von COE Wi-Fi Shield-Schutzzonen an Außenstellen und in Bürobereichen eingerichtet, die das Abhören von Daten und die unbefugte Datenspeicherung wirksam verhindern.
Die digitale Karte verbessert die Effizienz von Betrieb und Wartung (O&M), indem sie eine vollständige Transparenz und ein intelligentes Management ermöglicht: Die Optimierung von O&M stellte eine weitere wichtige Priorität für COE dar. Zu diesem Zweck nutzte COE die digitale Karte des Campus-Netzwerks von Huawei, eine Plattform, die ein zentralisiertes Gerätemanagement, Netzwerkvisualisierung und ein einheitliches O&M erlaubt. Auf diese Weise wird die Managementeffizienz verbessert, während die Betriebskosten gleichzeitig erheblich reduziert werden.
Der Aufbau des hochwertigen 10 Gbps-Campus-Netzwerks durch COE hat Maßstäbe für eine hochmoderne Infrastruktur beim Aufbau von Regierungsnetzwerken gesetzt. Es wird erwartet, dass diese Leistung eine Innovationswelle bei der Entwicklung von Campus-Netzwerken in der Region auslösen wird.
