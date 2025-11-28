EQS-News: FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft veröffentlicht Mitteilung zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 - Konzernumsatz steigt um rund 11 %



28.11.2025 / 11:34 CET/CEST

FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft veröffentlicht Mitteilung zum 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 - Konzernumsatz steigt um rund 11 % Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2024/2025 mit 19,4 Mio. EUR rund 11 % über Vorjahreswert (VJ: 17,5 Mio. EUR) Konzern-EBIT verbessert auf 0,2 Mio. EUR (VJ: -0,2 Mio. EUR) Auftragsbestand zum 30. September 2025 bei 44,3 Mio. EUR (30. Juni 2025: 50,0 Mio. EUR) Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 bestätigt

Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft veröffentlicht heute die Mitteilung zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 (Berichtszeitraum: 1. Juli 2025 - 30. September 2025), die auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung steht ( https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ ). Im ersten Quartal erzielte die FORTEC Gruppe einen Konzernumsatz von 19,4 Mio. EUR (VJ: 17,5 Mio. EUR) und damit ein Wachstum von rund 11 % gegenüber dem Vorjahreswert. Zugleich verbesserte sich auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) als weiterer Leistungsindikator von FORTEC auf 0,2 Mio. EUR nach -0,2 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Der Auftragsbestand lag zum Stichtag 30. September 2025 bei 44,3 Mio. EUR (30. Juni 2025: 50,0 Mio. EUR), was die im ersten Quartal des Geschäftsjahres üblicherweise geringere Nachfragedynamik widerspiegelt. Ulrich Ermel, Vorstand der FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft, kommentiert: "Die ersten Indikatoren bestätigen die Wirksamkeit der bislang eingeleiteten Maßnahmen. Wie erwartet zeigte sich in den Sommermonaten noch kein signifikanter Ergebnissprung, jedoch deuten die Stabilisierung im Segment der Datenvisualisierung sowie die leichte Umsatzzunahme im Bereich der Stromversorgungen auf eine insgesamt positive Entwicklung hin. Eine belastbare Bewertung der Effekte wird erst zu Beginn des neuen Kalenderjahres möglich sein. Ungeachtet dessen werden wir die eingeleiteten Initiativen konsequent fortführen und den eingeschlagenen Kurs weiter umsetzen." Prognose bestätigt Die im ersten Quartal erkennbaren Stabilisierungstendenzen und die eingeleiteten Maßnahmen bilden die Grundlage für die weiterhin gültige Einschätzung der Geschäftsentwicklung im laufenden Geschäftsjahr. Vor dem Hintergrund der herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen bestätigt FORTEC ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025/2026 mit einer Entwicklung auf Vorjahresniveau mit leicht positiver Tendenz. Der Konzernumsatz soll in einer Bandbreite von 80,0 Mio. EUR bis 85,0 Mio. EUR liegen; beim Konzern-EBIT rechnet die Gesellschaft mit 0,9 Mio. EUR bis 2,1 Mio. EUR. Diese Prognose geht hierbei von keiner weiteren Zunahme der bestehenden Herausforderungen aus. Übergangsjahr 2025/2026 Ulrich Ermel ergänzt: "Das Geschäftsjahr 2025/2026 wird für uns ein Übergangsjahr, in dem wir zentrale strukturelle Weichen stellen - insbesondere mit Blick auf die Weiterentwicklung unserer Organisation und die Neubesetzung des Vorstands - und gleichzeitig die Strategie 'Strong Together 2030' konsequent vorantreiben. Damit schaffen wir die Basis für eine nachhaltig stabile Entwicklung der Unternehmensgruppe. Parallel setzen wir die begonnenen Maßnahmen zur Stärkung unserer Marktpräsenz fort. Dazu zählen vor allem der Ausbau der Marketing- und Vertriebsaktivitäten in den USA sowie eine intensivere Marktbearbeitung und die Weiterentwicklung der Vertriebsstrukturen, insbesondere bei FORTEC Integrated. Eine wichtige Rolle spielt zudem die Integration der niederländischen Gesellschaften, die unsere internationale Aufstellung weiter harmonisieren und stärken wird. Effizienz und Profitabilität bleiben im Fokus, indem wir interne Prozesse systematisch optimieren und die zweite Führungsebene gezielt weiter stärken. Die Wachstumsstrategie 'Strong Together 2030' wird - vorbehaltlich einer abschließenden Evaluierung durch den künftigen Vorstand - fortgeführt. FORTEC sieht in dieser Übergangsphase nicht nur eine Phase der Neuordnung, sondern vor allem eine Chance, die operative und strategische Aufstellung der Gruppe nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln.". Earnings Call Weitere Einzelheiten zum Quartalsabschluss und zur aktuellen Prognose gibt der Vorstand am 1. Dezember 2025 um 14:00 Uhr (MEZ) im Rahmen eines Earnings Calls bekannt. Der Link zur Anmeldung steht unter Airtime: FORTEC Elektronik AG - Earningscall zur Verfügung. Ulrich Ermel Vorstand FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik Aktiengesellschaft hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK, in den USA und den Niederlanden. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum gewählt. Selbstverständlich sind alle Geschlechter ohne jedwede Diskriminierungsabsicht gleichermaßen angesprochen.



