Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) hat eine neue US-Dollar-Anleihe (ISIN US023135CU85/ WKN A4ELJC) mit einer Laufzeit bis 20. März 2033 begeben, so die Börse Stuttgart.Die Emission habe einen Umfang von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar mit einer Stückelung von 1.000 US-Dollar. Anleger würden halbjährlich eine Zinszahlung erhalten. Der Kupon betrage 4,350% pro Jahr. Die erste Zinszahlung erfolge am 20. März 2026. Der aktuelle Kurs belaufe sich auf etwa 100,88% (Stand: 26.11.2025), was einer Rendite von rund 4,21% bis zur Fälligkeit entspreche. Euro-Anleger sollten das Währungsrisiko beachten. Ab dem 20. Januar 2033 bestehe für Amazon die Option zur Rückzahlung zum Nennwert. Moody's bewerte Amazon mit A1. (Bonds weekly Ausgabe vom 27.11.2025) (28.11.2025/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...