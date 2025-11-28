Mit dem heutigen Freitagshandel beschließt der Dax den Monat November. Das Börsenjahr biegt so langsam auf die Zielgerade ein.Trotz zahlreicher Herausforderungen in den letzten Handelstagen hat sich der Dax bezüglich einer Jahresendrallye in eine recht gute Ausgangsposition gebracht. Nun muss er diese Chance nur noch ergreifen. Der heutige Wochenschluss könnte weitere Hinweise liefern. Ein Wochenschluss oberhalb von 24.000 Punkten wäre aus ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.