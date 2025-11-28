Die Signale für den Luxusmarkt hellen sich spürbar auf: Nachdem der neue Bain-&-Altagamma-Bericht bereits Wachstum für das kommende Jahr prognostiziert hat (DER AKTIONÄR berichtete), ziehen nun auch die Analysten mit optimistischen Einschätzungen für LVMH nach. Wie viel Potenzial verspricht die Aktie noch?JPMorgan-Analystin Chiara Battistini hat der LVMH-Aktie den Stempel "Positive Catalyst Watch" verliehen und hob das Kursziel von 545 auf 610 Euro an. Die Einstufung beließ sie jedoch auf "Neutral". ...

