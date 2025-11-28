Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am späten Vormittag am Freitag minim schwächer. Dabei hat sich der Leitindex SMI nach einer gehaltenen Eröffnung im Verlauf leicht abgeschwächt. Händler beschreiben das Geschäft als ruhig und die Umsätze als dünn. Es fehlten die Impulse. Wegen des Feiertags Thanksgiving waren am Vortag die US-Börsen geschlossen und der heutige Handel ist verkürzt. Daher müssten die Europäer erneut weitgehend ohne US-Impulse ...

