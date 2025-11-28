Die Pyrum-Aktie kommt nicht vom Fleck; im Gegenteil: Seit dem Hoch im Mai mit knapp 34 € geht es abwärts. Am Freitag steht sie aktuell bei 28,20 €. Insgesamt beträgt der Rückgang rund -17%. Warum geht es hier nicht vorwärts? Abnahme der Rohstoffe gesichert Das saarländische Unternehmen besitzt mit seiner patentierten Technologie hervorragende Voraussetzungen für einen langfristigen Erfolg. Hierbei geht es um das Recyceln von Altreifen und den anschließenden ...

