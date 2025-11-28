Das auf Energieprojekte spezialisierte Abrechnungssystem Solarize integriet Mieterstromabwicklungen als ein Nebenbuch. Damit sollen Anbieter buchhalterisch entlastet werden. Das Abrechnungssystem Solarize erweitert seinen Funktionsumfang. Ab sofort können Kunden die Plattform als vollwertiges Nebenbuch für die Mieterstrom-Abrechnung nutzen. Wie das Unternehmen mitteilte, bilde die Neuerung den kompletten Prozess von der Zählwerterfassung bis zum Zahlungseingang ab. So ließen sich die Geschäftsprozesse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
