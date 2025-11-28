Volkswagen hat in Wolfsburg das 80-jährige Jubiläum der betrieblichen Mitbestimmung gefeiert, begleitet von prominenten Rednern und einem klaren historischen Bekenntnis. Gleichzeitig treibt der Konzern tiefgreifende Umstrukturierungen in der Produktion voran, um künftig effizienter und markenübergreifend zu arbeiten. An der Börse bleibt die Aktie trotz der symbolischen und strategischen Signale schwach - die Investoren warten auf konkrete ...

