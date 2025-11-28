Mit einer mehrsprachigen Werkzeug-Box will die AEE in Deutschland und Partnerländern das Bewußtsein für Klimaschutz und Energiewende schärfen. Es bietet Praxisbeispiele und Ideen, um Maßnahmen einfach umzusetzen. Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) und die Berlin Governance Platform (BGP) bieten ein Werkzeugkasten in fünf Sprachen, das einfache Schritte zu Klimaschutz und Energiewende aufzeigt. Das "Awareness-Toolkit" wurde in Zusammenarbeit mit mehreren europäischen Kommunen im Rahmen des ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.