Mit einer mehrsprachigen Werkzeug-Box will die AEE in Deutschland und Partnerländern das Bewußtsein für Klimaschutz und Energiewende schärfen. Es bietet Praxisbeispiele und Ideen, um Maßnahmen einfach umzusetzen. Die Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) und die Berlin Governance Platform (BGP) bieten ein Werkzeugkasten in fünf Sprachen, das einfache Schritte zu Klimaschutz und Energiewende aufzeigt. Das "Awareness-Toolkit" wurde in Zusammenarbeit mit mehreren europäischen Kommunen im Rahmen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver