Leonardo bringt mit dem "Michelangelo Dome" ein KI-Abwehrsystem gegen Drohnen und Raketen. Damit greift der Konzern einen Milliardenmarkt an, der bisher von Rheinmetall dominiert wird.Leonardo hat am Donnerstag in Rom ein neues mehrschichtiges Luftverteidigungssystem vorgestellt, das Europas rasant wachsenden Abwehrmarkt verändern könnte. Der "Michelangelo Dome" ist ein KI-gesteuertes Netzwerk, das kritische Infrastruktur sowie strategisch wichtige Zonen gegen moderne Luftbedrohungen schützen soll. Dazu verknüpft das System Sensoren und Plattformen aus Raumfahrt, Luft, Land und See und arbeitet ähnlich wie Israels "Iron Dome". Das System soll Raketen, Marschflugkörper, Drohnen und …

