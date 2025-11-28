EQS-News: ABO Energy GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf/Marktbericht

(Wiesbaden, 28. November 2025) ABO Energy hat ein 4,4-Gigawatt-Windenergieportfolio an Fortum, ein führendes Energieunternehmen aus Finnland, verkauft. Der Kauf wurde am 28. November vollzogen und umfasst 29 finnische Windkraftprojekte. Der bar- und schuldenfreie Kaufpreis beläuft sich auf rund 40 Millionen Euro. Dieser initiale Kaufpreis ist bereits eingegangen. Fünf Mitarbeiter von ABO Energy wechseln zu Fortum. Die Transaktion wurde erstmals im Juli 2025 nach Unterzeichnung des Vertrags in einer Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Zusätzlich zum initialen Kaufpreis umfasst die Transaktion Earn-Out-Zahlungen in den kommenden Jahren, die davon abhängig sind, dass Projekte in Zukunft eine endgültige Investitionsentscheidung erreichen. ABO Energy geht davon aus, dass sich diese Zahlungen in den nächsten Jahren auf einen weiteren mittleren zweistelligen Millionenbetrag belaufen werden. ABO Energy ist seit 2013 auf dem finnischen Markt tätig und hat 15 Windparks bis zur Baureife entwickelt, von denen elf bereits gebaut wurden. "Unsere gut entwickelten Projekte haben mit Fortum einen starken neuen Eigentümer gefunden. Diese Transaktion ist ein bedeutender Meilenstein für ABO Energy. Es ist der größte Portfolioverkauf in der Geschichte unseres Unternehmens, gemessen in Megawatt", sagt Karolin Pampel, Leiterin Finanzen und Vertrieb Finnland bei ABO Energy. Während das Interesse der Investoren an finnischen Windparks in den letzten zwei Jahren aufgrund der niedrigen Strompreise im Land nachgelassen hat, zieht die Umstellung auf günstige, erneuerbare Energien nun viele Investoren an. Für Sektoren wie grünen Stahl, Rechenzentren und grünen Wasserstoff ist preiswerter, nachhaltig produzierter Strom hochinteressant. Außerdem führt die Entwicklung zu einer weitreichenden Elektrifizierung bestehender Industrien - was unter anderem der Boom an Elektroboilern in Finnland unterstreicht. Bemerkenswert ist, dass der finnische Windenergiesektor ohne staatliche Subventionen auskommt und sich vollständig auf die Marktdynamik stützt. "Finnland ist nach wie vor führend in der Energiewende und ein interessanter Markt für ABO Energy. Wir sind entschlossen, unsere Aktivitäten dort fortzusetzen", sagt Dr. Karsten Schlageter, Geschäftsführer der ABO Energy KGaA. Neben Windenergieprojekten entwickelt das Unternehmen in Finnland Batterieprojekte und ist auf dem Feld des grünen Wasserstoffs aktiv. Die ersten Wasserstoffprojekte wurden Anfang 2025 in Nivala und Oulu in Nordösterbotten angekündigt. Das erste Batteriespeicherprojekt startete im Herbst 2025. "In den vergangenen zehn Jahren haben wir etliche Projekte umgesetzt, die sowohl sozial als auch ökologisch nachhaltig sind. Wir erweitern nun unser Angebot und projektieren auch als Servicedienstleistung für Dritte", sagt Aapo Koivuniemi, Geschäftsführer der finnischen Tochtergesellschaft ABO Energy Suomi Oy. Im Einklang mit diesem neuen Ansatz ist ABO Energy im September 2025 eine Projektentwicklungspartnerschaft mit Ålandsbanken Wind Power Fund Non-UCITS eingegangen. Im Rahmen der Vereinbarung wird ABO Energy die Entwicklung von vier Windprojekten des Fonds verwalten.



