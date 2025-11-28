Der Höhenflug des Goldpreises rückt Produzenten wie SSR Mining wieder ins Rampenlicht. Trotz Rückschlägen und Unsicherheiten rund um die Türkei-Mine signalisiert die Aktie weiterhin erhebliches Aufholpotenzial - getragen von robusten Finanzdaten, strategischen Projekten und einem makroökonomischen Umfeld, das Gold langfristig stützt. Neue Dynamik nach gemischtem Quartal Seit Juni hat sich die Aktie von SRR Mining rund 80% nach oben bewegt, seit dem ...

