Meta testet derzeit Möglichkeiten, um die Anzahl von Spam-Nachrichten auf Whatsapp zu reduzieren. Das klingt wie eine sinnvolle Funktion, bringt manche Nutzer:innen allerdings in die Bredouille. Ihre Konten werden scheinbar grundlos gesperrt. Was steckt dahinter? Schon im Oktober 2025 hatte Techcrunch darüber berichtet, dass Meta plant, ein Nachrichtenlimit für Whatsapp einzuführen. Auf diese Weise soll die Anzahl an Spam-Botschaften reduziert werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
